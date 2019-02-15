Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den Sü Ürünleri İçin 2 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi Açıklaması

Bakan Pakdemirli'den Sü Ürünleri İçin 2 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi Açıklaması

1 saat önce

Bakan Pakdemirli'den sü ürünleri için 2 milyar dolarlık ihracat hedefi açıklaması (EK)2)ZEYTİNYAĞI TATTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki programının ardından Milas'a geçti.

Bakan Pakdemirli'den sü ürünleri için 2 milyar dolarlık ihracat hedefi açıklaması (EK)

2)ZEYTİNYAĞI TATTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki programının ardından Milas'a geçti. Milas Süt Birliği'ne ait bir şarküteride incelemelerde bulundu. Milas Süt Birliği Başkanı Halil İhsan Gezgin, ürünlerin nasıl temin edilip satıldığı yönünde Pakdemirli'ye bilgi verdi. Pakdemirli, ayrıca buradaki ürünlerin tadına da baktı. Bakan Pakdemirli, daha sonra Yatağan'a giderek, zeytinyağı sıkım tesisinde uluslararası yarışmalarda derece elde etmiş bir zeytinyağını tattı. İşletme sahibi, Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş'tan bilgi alan Pakdemirli, her bölgenin kendine özel bir zeytinyağı olduğunu belirterek, hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi. Bir vatandaşın Yatağan Termik Santrali'nden çıkan buharın ilçeye kurulacak seralarda kullanabileceğini, desteğini beklediklerini söylemesi üzerine Pakdemirli, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, diğer bir durağı olan il merkezine hareket etti.

Görütü Dökümü MİLAS

Bakanın Milas Süt Birliği şarküterin gezerken

Bakanın ürünleri tatması

Haber- Kamera Oktay ÇAYIRLI MİLAS MUĞLA), (DHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:32 Kaynak: DHA

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