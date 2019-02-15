Bakan Pakdemirli'den Sü Ürünleri İçin 2 Milyar Dolarlık İhracat Hedefi Açıklaması

Bakan Pakdemirli'den sü ürünleri için 2 milyar dolarlık ihracat hedefi açıklaması (EK)2)ZEYTİNYAĞI TATTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki programının ardından Milas'a geçti.

Bakan Pakdemirli'den sü ürünleri için 2 milyar dolarlık ihracat hedefi açıklaması (EK)



2)ZEYTİNYAĞI TATTI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki programının ardından Milas'a geçti. Milas Süt Birliği'ne ait bir şarküteride incelemelerde bulundu. Milas Süt Birliği Başkanı Halil İhsan Gezgin, ürünlerin nasıl temin edilip satıldığı yönünde Pakdemirli'ye bilgi verdi. Pakdemirli, ayrıca buradaki ürünlerin tadına da baktı. Bakan Pakdemirli, daha sonra Yatağan'a giderek, zeytinyağı sıkım tesisinde uluslararası yarışmalarda derece elde etmiş bir zeytinyağını tattı. İşletme sahibi, Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Atilla Totoş'tan bilgi alan Pakdemirli, her bölgenin kendine özel bir zeytinyağı olduğunu belirterek, hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi. Bir vatandaşın Yatağan Termik Santrali'nden çıkan buharın ilçeye kurulacak seralarda kullanabileceğini, desteğini beklediklerini söylemesi üzerine Pakdemirli, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, diğer bir durağı olan il merkezine hareket etti.



Görütü Dökümü MİLAS



Bakanın Milas Süt Birliği şarküterin gezerken



Bakanın ürünleri tatması



Haber- Kamera Oktay ÇAYIRLI MİLAS MUĞLA), (DHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kartal'da Çöken Binanın Ardından Kritik Uyarı: Bodrum Katlarını Kontrol Edin

Sahibinin Terk Ettiği Köpek Dolmuş Durağından Ayrılmıyor

Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı

Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak