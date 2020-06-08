Bakan Pakdemirli'den tarım işçilerine başsağlığı mesajı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 tarım işçisi için başsağlığı dileğinde bulundu.



Aydın'ın İncirliova Acarlar Mahallesi'nden Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarparak devrilmişti. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.



Yaşanan kazanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kazada hayatını kaybeden Acarlar Mahallesi sakinleri için taziye mesajı yayımladı. Bakan Pakdemirli mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Aydın Karpuzlu'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren çiftçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" - AYDIN