Bakan Pakdemirli'den taziye ziyareti

Ziyarette Vali Mahmut Demirtaş da hazır bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , babası vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu 'na taziye ziyaretinde bulundu.

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