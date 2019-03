Bakan Pakdemirli'den Torbalı'ya Müjdeler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüp Torbalı'da yıllık 6 milyon adet fidan üreteceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüp Torbalı'da yıllık 6 milyon adet fidan üreteceğiz. Fetrek'teki çalışmalarımızı Selçuk'a kadar uzatıp, 2. etap çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı'daki üreticilerle bir araya geldi. Metropolis Otel'de düzenlenen kahvaltıya AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Torbalı için kapısını ne zaman çaldıysak sağ olsun bizleri geri çevirmedi. Kendisi de bir Torbalılı olan Bakanımızın bizlere bazı müjdelerle geldi, kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.



Torbalı'da yerel ve genel iktidarın el ele verdiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Bakanımız İzmir'imizin, Torbalı'mızın sorunlarını bizden daha iyi biliyor. Torbalı'da yerel ve genel iktidar olarak el ele verip çalışıyoruz. Son 5 yılda ilçemize 500 Trilyon hizmet kazandırdık. Şimdi 31 Mart öncesi yine önemli bir eşikteyiz. İnşallah sizlerin de desteği ile bir dönem daha Torbalı'ya Adnan Yaşar Görmez'le hizmet etmeye devam edeceğiz. Torbalı'da Adnan başkan, Ankara'da bizler ve sayın bakanımızın desteği ile ilçemize çok daha büyük hizmetler, yatırımlar kazandıracağız" dedi.



"Sizler emredeceksiniz, bizler Adnan başkanla beraber yapacağız"



Görevinden dolayı Torbalı'ya yeterince gelemediğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Torbalı'dan bazen uzak kalıyoruz, hemen gözümde tütüyor; çünkü hayatımın en güzel vakitleri Torbalı'da geçti. Torbalılı vatandaşlarımız çok şanslılar; Ankara'da benim gibi bir bakanları var, Atilla Kaya gibi bir vekilleri var, Adnan Yaşar Görmez gibi efsane bir belediye başkanları da var; ne isteyelim. Ben de takip ediyorum. Son 5 yıldır Torbalı'mız çok önemli hizmetler, yatırımlar alıyor. Adnan başkan hem Ankara'da, hem Torbalı'da yoğun mesai harcıyor. İnşallah önümüzdeki dönem de sizler emredeceksiniz, bizler Adnan başkanla beraber yapacağız" şeklinde konuştu.



Üreticinin girdi maliyetlerinin arttığını belirten Bakan Pakdemirli, "AK Parti hükümeti olarak her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olduk. Destek ve teşviklerimizi artırarak, üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Bizler diğerleri gibi lafla değil, ürettiğimiz hizmetlerle karşınızdayız. Bir Torbalılı olarak, sizlerle beraber çiftçilik yapan bir kardeşiniz olarak Ankara'da her zaman sizlerin hizmetindeyim" diye aktardı.



"Selçuk'a kadar uzatıp, 2. etap çalışmalarımızı sürdüreceğiz"



Torbalı'ya birçok müjde veren Bakan Pakdemirli, "Taşkesik'te bir Besi Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Bu bölgede aynı zamanda et işleme tesisi, yem tesisi ve biyogaz tesisi de olacak. Çakırbeyli Sulama Göleti için çalışmalarımızı başlattık. Bölgedeki üretime can suyu olacak. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüp Torbalı'da yıllık 6 milyon adet fidan üreteceğiz. Fetrek'teki çalışmalarımızı Selçuk'a kadar uzatıp, 2. etap çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez'in bizden iki adet köprü ve taş tasnif talebi var, onun da talimatını hemen veriyorum. Fetrek'teki gibi bir çalışmanın benzerini Moskof Çayı'nda da yapacağız. Orman Fidanlı'ğımıza ait bir arazinin güzel bir Hükümet Konağı ve ilçemize yakışır büyüklükte bir cami yapımı için tahsisini sağlayacağız" şeklinde ifade etti.



Bakan Pakdemirli konuşmasının sonunda 31 Mart'ta Adnan Yaşar Görmez'e destek istedi. Bakan Pakdemirli, "Adnan Yaşar Görmez mazlumu üzmez, kendisine uzatılan eli geri çevirmez, hizmetten taviz vermez. Böyle bir tekerleme yapalım ki aklınızda kalsın, sandığa gidince yanlış yerlere gitmeyin. Torbalı'ya yapılan hizmetler 31 Mart'tan sonra Adnan Yaşar Görmez'le devam etsin" dedi. Bakan Pakdemirli'nin sözleri uzun süre ayakta alkışlandı. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni Evleneceklere Devletten 68 Bin Liralık Destek

Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı

HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Merkez Bankası Rezervleri 2,6 Milyar Dolar Azaldı