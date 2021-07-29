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Bakan Pakdemirli'den ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama

29.07.2021 18:17
Bakan Pakdemirli'den ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünden bu yana devam eden Manavgat yangınına ilişkin, "Tarım hasarlarıyla ilgili ilk tespitlerimizde 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünden bu yana devam eden Manavgat yangınına ilişkin, "Tarım hasarlarıyla ilgili ilk tespitlerimizde 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü" açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli, Mersin Aydıncık yangınında 202, Mersin Silifke'deki iki bölgedeki yangında 600 hanenin kontrol amaçlı boşaltıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulualan Yangın Kontrol Merkezi'nde Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ve ülkenin farklı noktalarındaki yangınlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde çıkan 53 orman yangınının 36'sının kontrol altına alındığını bildirdi.

Antalya'daki ve diğer bölgelerdeki yangınların koordinasyonu için Manavgat'ta bulunduklarını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Adana Karaisalı, Kozan, Sarıçam Ceyhan ve Feke bölgelerinde yağınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli, Antalya'nın Manavgat, Akseki Konyaaltı ve Alanya ilçesi, Kayseri'nin Yahyalı devam ediyor. Mersin Aydıncık yangını ile ilgili 202 hane boşaltıldı. Henüz kontrol altına alınması. Silifke'de iki bölgedeki yangında 600 hane kontrol amaçlı boşaltılmıştır. Bu da pozitif yönde gitmesi teselli edici. Mersin Bozyazı'daki yangın söndü soğutma çalışması devam ediyor. Kütahya Emet'te yangın sürüyor. Muğla ilinde çeşitli yangınlar çıktı. Marmaris, Didim ve Güvercinlik'teki yangın devam ediyor. Güvercinlik'teki bir otelin tahliyesi başladı" diye konuştu.

Tüm bu yangınlara 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz, 4 bin personelle müdahale ettiklerini kaydeden Pakdemirli, 183 kişinin etkilendiğini, 15'inin taburcu olduğunu, Manavgat Devlet Hastanesinde entübe 10 kişinin tedbir amaçlı başka hastaneye taşındığını belirtti.

"UZUN ZAMANDA ÇIKMASI BEKLENEN YANGIN 2 GÜNDE ÇIKTI"

Manavgat Devlet Hastanesinde bir risk olmadığının altını çizen Bakan Pakdemirli, Antalya'da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Uzun zamanda çıkması beklenen birçok yangının 2 günde çıktığına değinen Bakan Pakdemirli, "Kontrol altına alma mücadelemiz devam ediyor. Elbette kontrol altına alacağız. Devlet tüm kurumlarıyla burada. Yangınların sebebinden çok söndürülmesi bizi daha çok ilgilendiriyor. Sebebiyle de ilgili çok yönlü araştırma devam ediyor. Tarım hasarlarıyla ilgili ilk tespitlerimizde 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi, 500 dekar sera zarar gördü. Rüzgar devam ediyor. Azalan rüzgar süratiyle Antalya tarafından meteorolojik şartların şehrimize olabileceğini söylüyorum" ifadelerine yer verdi.

"77 BAĞIMSIZ YAPI AĞIR HASARLI YA DA YIKIK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yangın bölgelerinde hızla hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi. Sahada 30 ekibin olduğunu belirten Kurum, yangının söndürülmesiyle hasar tespit çalışmalarını tamamlayacaklarını kaydetti.

Evrenseki, Yavrudoğan, Kalemler, Çolaklı ve Yeniköy mahallesinde çalışmaların başladığını aktaran Bakan Kurum, "76 yapı, 155 bağımsız yapı incelendi. Bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak ağır hasarlı ya da yıkık olduğu tespit edildi. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlarının yapım sürecini acil olarak başlatacağız. Antalya'nın yaralarını sarmak için vatandaşlarımıza, kira, taşınma, eşya yardımı noktasında verilmesi gereken yardımları vereceğiz" diye konuştu.

"MERKEZLER KURULDU"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin her yerindeki yangınları bakanlarla birlikte takip ettiklerini kaydetti. Antalya'da 3 kişinin vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Manavgat Devlet Hastanesindeki 10 vatandaşımızı yakındaki hastanelere gönderdik. Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için bir lojistik merkezi oluşturuldu. AFAD ve Kızılay vatandaşlarımıza yardım oluşturuyor. 6 noktada Kızılay yemek dağıtımı yapıyor. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını gidermek için muhtarlarla bir iletişim ağı kuruldu. 720 kapasiteli yurdu vatandaşlarımıza tahsis ettik. Bu yurtta dün gece 90 kişi kaldı. Diğer vatandaşlarımız akrabalarının yanında kalıyor. Otelcilerimizde hazırladıkları kumanyaları yangın alanına ulaştırıyor. Manavgat'ta yangın turizm bölgesinden uzak ama hepsi duyarlı. İnşallah gün içinde ülkemizdeki tüm yangınları söndürmüş oluruz. Yangınların çıkış sebebiyle ilgili kapsamlı çalışmalar yapılıyor" dedi.

(İsa Akar-Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Bakan Pakdemirli'den ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama
Bakan Pakdemirli'den ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama

Bekir Pakdemirli, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den ülke genelindeki yangınlarla ilgili açıklama - Son Dakika


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