Bakan pakdemirli'den üretici ve çiftçiye ödeme açıklaması (1)

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Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak

Kılıçdaroğlu'ndan '2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım' diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil