Bakan Pakdemirli'den Üreticiler İçin 1 Milyar 432 Milyon TL'lik Ödeme Açıklaması (3)

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MUHTARLARLA TOPLANTI YAPTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gölmarmara programı kapsamında ilçe belediyesini ziyaret etti, muhtarlarla bir süre basına kapalı toplantı yaptı.
MUHTARLARLA TOPLANTI YAPTI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Gölmarmara
programı kapsamında ilçe belediyesini ziyaret etti, muhtarlarla bir süre basına kapalı toplantı yaptı. Belediyeden ayrılırken ilçe sakinlerine hitap eden Pakdemirli, Türkiye
'nin 20. yüzyılı travmalarla atlattığını ancak milletle beraber bütün zorlukların üstesinden gelindiğini söyleyerek kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra ilçeye bağlı Ozanca Mahallesi'ne geçen Pakdemirli, halkla bir araya gelerek sohbet etti. Ardından kentten ayrılan Pakdemirli, İzmir
'e geçti.
Cemil SEVAL/MANİSA,
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:48 Kaynak: DHA
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