Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den Üreticileri Rahatlatacak Haberler Geldi

Bakan Pakdemirli'den Üreticileri Rahatlatacak Haberler Geldi

51 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Paktemirli Tarım ve Orman sektör buluşmaları programında İzmir Kemalpaşa'daki çiftçilerle buluştu.

Bakan Pakdemirli'den Üreticileri Rahatlatacak Haberler Geldi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Paktemirli Tarım ve Orman sektör buluşmaları programında İzmir Kemalpaşa'daki çiftçilerle buluştu.

Programda üreticilere seslenen Pakdemirli, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını Nisan, Mayıs aylarında üreticileri rahatlatacaklarını belirterek, hayvancılıkta 2020 yılında Türkiye'nin tekrar et ihracatı yapacak bir ülke olacağını belirtti. Tarsim Sigortası içinde bir müjde veren Pakdemirli, çiftçiye sigortasını şimdi yaptırıp hasat zamanı ödeyebileceklerini ve mazot alımında ödemeleri 90 gün sonra yapabilecekleri müjdesini verdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:30 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa, İzmir, Ekonomi
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