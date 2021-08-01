Bakan Pakdemirli'den Van'da yaşanan selle ilgili vatandaşlara destek: Zararlarının tamamını karşılayacağız - Son Dakika

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Herkes birçok ilde yaşanan orman yangınlarına üzülürken bir kötü haber de Van'ın Başkale ilçesinden geldi. İlçede dün etkili olan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 ev yıkılmış, 30 evde de hasar meydana gelmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından Van'daki selle ilgili açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN ZARARLARINI KARŞILAYACAĞIZ"

Bakan Pakdemirli, Twitter yaptığı açıklamada, "Van'da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bakan Kurum, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Van Başkale'de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz" dedi.