Bakan Pakdemirli'den 'Vizontele benzetmesi': Uçaklarda motor yok, kuşlar yuva yapmış
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklamasında, "Apronda altı tane uçak gözüküyor, üç tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklamasında, "Apronda altı tane uçak gözüküyor, üç tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:18
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