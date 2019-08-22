Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den 'Vizontele benzetmesi': Uçaklarda motor yok, kuşlar yuva yapmış
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Bakan Pakdemirli'den 'Vizontele benzetmesi': Uçaklarda motor yok, kuşlar yuva yapmış

29 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklamasında, "Apronda altı tane uçak gözüküyor, üç tanesinin motorlarının içine kuşlar yuva yapmış." dedi.

Bakan Pakdemirli'den 'Vizontele benzetmesi': Uçaklarda motor yok, kuşlar yuva yapmış, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınlarına müdahale edilmesine ilişkin devam eden tartışmalarla ilgili "Apronda altı tane uçak gözüküyor, üç tanesinin motorunun içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok." dedi.


Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, "Yangınlarda hayatını kaybedenler var. Yangınlarla mücadelede hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Pilotun kalp krizi geçirdiği bilgisi bana geldi. Topluma çok faydalı iş yaptı." şeklinde konuştu.

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Bekir Pakdemirli, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:30 
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