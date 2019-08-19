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Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması

57 dakika önce

Bakan Pakdemirli,"Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması , System.String[]
Bakan Pakdemirli, "Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:39 
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