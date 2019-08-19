Bakan Pakdemirli'den yangın açıklaması
57 dakika önce
Bakan Pakdemirli,"Urla yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Bakan Pakdemirli, "Urla
yangını neredeyse tamamen kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:39
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