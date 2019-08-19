Bakan Pakdemirli'den yangınlar hakkında açıklama

Bakan Pakdemirli'den yangınlar hakkında açıklama İzmir'de devam eden yangında 500 hektarlık alan zarar gördü Mumcular, Milas ve Urla'daki yangınlar kontrol altında, Karabağlar'dan çıkıp Seferihisar sınırlarına kadar varan yangına müdahale devam ediyorİZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir...

Bakan Pakdemirli'den yangınlar hakkında açıklama

İzmir'de devam eden yangında 500 hektarlık alan zarar gördü

Mumcular, Milas ve Urla'daki yangınlar kontrol altında, Karabağlar'dan çıkıp Seferihisar sınırlarına kadar varan yangına müdahale devam ediyor

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Mumcular ve Milas'taki iki yangın ile İzmir Urla Yağcılar'daki yangınların büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, İzmir Karabağlar'dan çıkıp Seferihisar sınırlarına kadar varan ve halen devam eden yangının ise 500 hektarlık alanı etkilediğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gaziemir Orman Genel Müdürlüğü Tekke Tepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde, dün İzmir ve Muğla'da meydana gelen yangınlara ilişkin bilgi verdi. Açıklamada; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol da hazır bulundu. Bakan Pakdemirli, "Dünden beri dört büyük yangınla mücadele ediyorduk. İyi haber şu ki; Bodrum Mumcular ve Milas'taki iki yangın da büyük ölçüde kontrol altında diyebiliriz. İlerleyen saatlerde de oradaki ekiplerden takviye alarak buradaki yangına daha hızlı müdahale yoluna gidiyor olacağız. İzmir'de Urla Yağcılar'da ve Karabağlar'dan çıkıp Seferihisar sınırlarına kadar varan bir yangınımız var. Urla yangınımız neredeyse kontrol altında ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki yangınımız da ekiplerimizin gece boyu sıkı çalışması bize neticeyi aldırdı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren helikopterlerimizin pervanelerinin dönmesi ve meteorolojik şartların düne oranla daha olumlu seyrediyor olması, hava araçlarının daha rahat çalışabiliyor olmasından kaynaklı olumlu sonuç almaya başladık. Buradaki yangınımız için 'kontrol altında' diyemeyiz ama tabii ki yer yer tütmelerin dışında çok yoğun yangın bölgeleri kalmadı. Yoğun yangın bölgesi; ağırlıkla Çamtepe, Efem çukuru ve Görece köylerinin güneyinde. Gece boyu elde ettiğimiz kazanımların, gündüz rüzgarın artmasıyla kaybolma riski var. O yüzden sahada var güçleriyle ekiplerimiz çalışıyor" dedi. Bakan Pakdemirli, yangında 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.



500 hektarlık alan

Dün tedbir amacıyla boşaltılan köyler konusunda da bilgi veren Bakan Pakdemirli, "O bölgede herhangi bir sorun yok. Yangında dört ev kısmi olarak hasar gördü. En önemli şey ağaçlarımızın, bitki örtümüzün ve yaban hayatımızın kaybolmuş olması. Dün Cumhurbaşkanımıza aslında yangın büyüklüğü 50 ile 100 hektar arasındayken 500 hektarlık bir alanın yanabileceğini söylemiştim. Bugün yukarı çıktığımızda kesin olarak hesaplamamakla birlikte yanan alan 500 hektar olarak görülüyor. Sevindirici taraf şu; özellikle yaban hayatı için yangın hep parçalı bir şekilde olmuş. Tamamen yanan alan yok, hep parça parça yanık alanlar var. Bu bizi kısmi olarak biraz teselli edebilir ama şu anda aşağı yukarı 500 hektar alanın yandığı görülüyor. Tarım arazilerinden önemli ölçüde zarar yok ama bir zarar varsa onunla ilgili zarar tespit çalışmaları yangın soğutma ve söndürme çalışmaları bittikten sonra yapılır" diye konuştu.



24 helikopter tüm yangınlara müdahale ediyor

Düne oranla yangınla müdahale ekipmanlarında artış olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, şu bilgileri verdi: "Şu an bölgede 13 helikopter var. Milas'taki yangın tam kontrol altına alındıktan sonra buraya takviye yapılacaktır. Toplamda 24 helikopter, tüm yangınlara müdahale ediyor. 280 arazöz, 35 dozer kullanılıyor. Geceden bu yana 200'e yakın personel artışımızla bin 150 personelle mücadele ediyoruz."



Vatandaşlara uyarı

Yangın sebebinin henüz belli olmadığı bilgisini veren Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yangının sebebini henüz bilmemekle beraber yangınlar genelde ihmal ve dikkatsizlikten çıkıyor. Özellikle mangal, piknik gibi konularda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Atılan bir sigaraya, ormanda bulunan yere düşmüş bir şişeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belli koşullar bir araya geldiği zaman çok ufacık kibrit çaksanız dahi büyük yangınlara sebebiyet verebiliyor. O yüzden yangınlara duyarlılıkta da ülkemizin dünya ülkeleri ile yarışır hale gelmesini diliyoruz. Yangınla mücadelede dünyanın en iyi ülkesiyiz diyebiliriz. Teşkilatımız iyi ama vatandaşımızın duyarlılığının bu seviyelere çekilmesi gerekiyor. Alo 177 hattımız var. Vatandaşlarımız bu hat üzerinden bize ihbarda bulunuyor ama yangını çıkarmama konusuna biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Geçen sene yangın sayımız artmış olmakla birlikte daha hızlı müdahale ettiğimizden dolayı yanan alan sayımızı düşürdük. Yalan alan olarak geçen senenin gerisindeyiz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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