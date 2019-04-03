Bakan Pakdemirli'den yatırımcılara IPARD çağrısı
2 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-II kapsamındaki 250 milyon euro, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık 5. başvuru çağrısı devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-II kapsamındaki 250 milyon euro, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık 5. başvuru çağrısı devam ediyor. Durmayın, beklemeyin, kırsalda yatırıma gelin" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:59
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