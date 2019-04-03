Bakan Pakdemirli'den yatırımcılara IPARD çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-II kapsamındaki 250 milyon euro, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık 5. başvuru çağrısı devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-II kapsamındaki 250 milyon euro, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık 5. başvuru çağrısı devam ediyor. Durmayın, beklemeyin, kırsalda yatırıma gelin" dedi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı

Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı

Tunç Soyer'in En Az Oy Aldığı Köyü Ziyaret Etmesi, Akıllara Melih Gökçek'in Paylaşımını Getirdi