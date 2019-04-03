Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den yatırımcılara IPARD çağrısı

Bakan Pakdemirli'den yatırımcılara IPARD çağrısı

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-II kapsamındaki 250 milyon euro, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık 5. başvuru çağrısı devam ediyor.

Bakan Pakdemirli'den yatırımcılara IPARD çağrısı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-II kapsamındaki 250 milyon euro, yani yaklaşık 1,5 milyar liralık 5. başvuru çağrısı devam ediyor. Durmayın, beklemeyin, kırsalda yatırıma gelin" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:59 

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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