Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den Yeni Yıl Mesajı

Bakan Pakdemirli'den Yeni Yıl Mesajı

23 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeni yılda bütün vatandaşlarımıza ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, bir yıl temenni ediyorum.

Bakan Pakdemirli'den Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yeni yılda bütün vatandaşlarımıza ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, bir yıl temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter'dan yayımladığı yeni yıl mesajında, tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ve bakanlık olarak tarımsal politikalarını bu bilinçle oluşturduklarını bildirdi.

Tohumdan sofraya hem çiftçileri hem de tüketicileri koruyacak uygulamalar hayata geçirdiklerini anımsatan Pakdemirli, "Çiftçilerimizin daha çok üretmesi, tüketicilerimizin yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 14,5 milyar lira olan destek miktarını 2019'da 16,1 milyar liraya çıkardık. Çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, her geçen yıl büyüyen ekonomisi, artan istihdam oranı, güçlenen dış politikasıyla dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 hedeflerine ulaşması için daha çok üreteceklerini ve daha çok çalışacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu güzel ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Sevdamız tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millettir. Bu uğurda, hayatını hiçe sayarak mücadele eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Yeni yılda bütün vatandaşlarımıza ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, bir yıl temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:45 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak

Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 20:08:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli'den Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]