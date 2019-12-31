Bakan Pakdemirli'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Bakan Pakdemirli'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Pakdemirli'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.


'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' vurgusu yapan Bakan Dr. Pakdemirli, mesajında şunları kaydetti:


"Tarım ve Orman Sektörü, dünümüzü, bugünümüzü ve geleceğimizi etkileyen stratejik bir sektördür. Bakanlık olarak gerek tarımsal, gerekse orman ve su konularındaki politikalarımızı bu bilinçle oluşturuyor, ülkemizi ileriye taşıyacak adımları hızla hayata geçiriyoruz.


Tarım Orman Şurası ile 5 yılı planlayarak 25 yıla ortak akılla ışık tuttuk. 11 Kasım'da 11 Milyon Fidan seferberliğimizle 'Geleceğe Nefes Ol' dedik, tüm dünyaya örnek olacak bir kampanya yürüttük. Guinness rekorlar kitabına tüm vatandaşlarımızla birlikte adımızı yazdırdık. Önümüzdeki süreçte de Orman Varlığımızı, ülke toplam alanının yüzde 29.40'ına, verimli orman alanını ise 13 Milyon 250 bin hektara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanlarımızın ekonomiye katkısını da artırıyoruz.


Çiftçinin, üreticinin emeğini, alın terini koruyan, büyük yatırımlar ve Ar-Ge projeleriyle dolu bir yıl geçirdik. Şimdi 2020'ye girerken, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' ilkesiyle rekabetçi, örgütlü, teknolojik ve sürdürülebilir üretim modelleri için çiftçimizle, üreticimizle birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Verimli, kaliteli, sağlıklı, sürdürülebilir, rekabet düzeyi yüksek bir tarım sektörü için Bakanlığımız 2020 bütçesinin 54,5'ini tarımsal desteklere ayırdık ve en yüksek artışla 22 milyar liraya çıkardık.


Yeni umutlarla, büyük projelerle ve heyecanla karşıladığımız 2020 yılının fedakar, üretken çiftçi ve üretici kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimize ve bütün insanlığa hayır ve bereket ile iyilikler, güzellikler, mutluluklar getirmesini diliyorum." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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