Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini bildirdi Açıklaması

31.12.2020 17:12
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini bildirdi Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında tarım-orman sektörüne toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 yılında tarım-orman sektörüne toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacağını belirtti.

Pakdemirli, yayımladığı yeni yıl mesajında, tarımın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl büyüdüğünü ve ülke genelindeki gıda stokları ve market raflarında sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

Söz konusu başarının, çiftçinin ve üreticiye ait olduğunu belirten Pakdemirli, "Tarım sektörümüz 2020'de her çeyrekte büyüme göstermiştir. İlk 3 çeyrek ortalamasında tarım sektörü yüzde 5,3 büyüyerek, ekonomimize önemli katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 2021 yılını da tarımda önemli bir büyümeyle kapatacaklarına inandıklarını belirterek, bu yılın 9 ayında tarımsal hasılanın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20, tarım ve gıda ürünleri ihracatının ise yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını bildirdi.

Birçok ülke salgın döneminde gıda alanında önemli güçlükler yaşarken, Türkiye'de alınan tedbirlerle çiftçi ve üreticilerin çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Pakdemirli, bu gayret sonucunda 83 milyon vatandaşın sıkıntı yaşamadan hayatlarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Küçükbaşta yıl bazında son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık

Pakdemirli, salgın döneminde üretimde rekorlar kırdıklarını anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde bitkisel üretimde bu yıl, 2019'a göre 7 milyon ton artışla 124 milyon tona ulaşmış, Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştır. Hayvansal üretimde ise 2020 yılı ilk 6 aylık verilerine göre; büyükbaş hayvan varlığımız bir önceki yıla göre 800 bin baş artışla 18,6 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise 6,6 milyon baş artışla 55,1 milyon başa yükseldi. Küçükbaştaki 6,6 milyon baş artış ile bir yıl bazında miktar olarak son 80 yıldaki en fazla artışı sağladık. Hamdolsun, küçükbaş hayvan varlığında Avrupa Birliği'nde birinci, büyükbaşta ikinci sıradayız."

Tarımda verimliliğin artırılması ve üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal desteklere, büyük önem verdiklerini belirten Pakdemirli, "2020 yılında; tarımsal destek miktarını 2019'a göre yüzde 37 gibi büyük bir artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında ise tarım-orman sektörüne yani çiftçimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, 2021 yılının üretici ve çiftçiler başta olmak üzere bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Bekir Pakdemirli, Yeni Yıl, Tarım, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi Çiçek ve cevşen satıcılarının 'mıntıka' kavgası: 2 yaralı Bu acıya yürek dayanmaz! Aylin Sözer son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı
Altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 452 bin 300 liraya yükseldi         
16:49
Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir         
16:24
Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı         
16:07
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi         
15:12
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 17:46:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 2021'de 24 milyar lira tarımsal destek ödeyeceklerini bildirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei