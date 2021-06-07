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Bakan Pakdemirli'den yetiştiricilere destek müjdesi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den yetiştiricilere destek müjdesi

07.06.2021 12:37
Bakan Pakdemirli'den yetiştiricilere destek müjdesi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesini bu haftadan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesini bu haftadan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Kuraklıkla mücadeleden orman yangınlarıyla mücadeleye, müsilaj eylem planından barajların doluluk oranlarına ve yetiştirici desteklerine kadar önemli açıklamalarda bulundu.

Kuraklıkla mücadelede suyun etkin ve verimli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Pakdemirli, modern sulamada su kaybının en aza indiğini söyledi. Tarımda vahşi sulamanın su kayıplarında önemli bir ölçüde artırdığını bildiren Pakdemirli, vahşi sulama ile suyun yüzde 35 ila yüzde 60'ının kaybedildiğini vurguladı.

Türkiye'de sulamada suyun yüzde 80'inin kullanıldığını belirten Pakdemirli, Türkiye'nin su stresi yaşayan kurak ülke olmaya aday bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sulama yatırımlarına önem verdiğini belirten Pakdemirli, modern sulama ile ilgili verilen destekleri hatırlattı.

Tüm dünyayı etkileyen küresel ısınmadan Türkiye'nin de etkilendiğini bildiren Pakdemirli, "Yağışlarda yüzde 30 azalma olduğunu, Şu Şürasının neticelerinin Ekim ayında duyurulacağını ve sonrasında uygulama ve eylem planlarına geçileceğini kaydetti.

Pandemi sürecinin tarım üzerinde etkisini değerlendiren Pakdemirli, "Tüm dünyadaki koşullar tarım ve ekonominin lehine olmadığı halde son 3 senedir Türkiye'de üretici sürdürülebilir fiyatlarla üretime devam etmektedir" dedi.

"11 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜME VAR"

Basında yer alan haberlere ilişkin konuşan Pakdemirli, "Kim ne derse dersin. 11 çeyrektir kesintisiz büyüme var. Burada doğru işler yapılmış, doğrulara imza atılmış. Bundan dolayı bir netice alınmış. 2020'de 4.8 büyümüş tarım. Tüm sektörlere fark atarak tarımsal büyüme iyi bir patikada gidiyor. İhracatımız ilk dört ayda yüzde 12 artmış. AK Parti Hükümetleri döneminde sürekli artırılan destekler var" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN GIDA ARZ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİR SIKINTISI YOKTUR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle desteklerin artırıldığını belirten Pakdemirli, "Bunları yapmamış olsaydık kuraklığı yaşadığımız dönemde Türkiye gıda arz güvenliği ile ilgili sıkıntı yaşayacaktı. Bu sıkıntıları yaşamamak için tedbirleri ilk andan itibaren aldık, almaya devam edeceğiz. Hem TMO olarak hem piyasa olarak her türlü sanayicinin üreticinin stoku yerinde Türkiye'nin gıda arz güvenliği ile ilgili bir sıkıntısı yoktur" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, anaç koyun ve keçi desteği kapsamında, "753 milyon 515 bin lira destekleme ödemesini bu haftadan itibaren ödemeye başlıyoruz" diyerek yetiştirici desteğinin de müjdesini verdi.

"İHA'LARI 4'E ÇIKARDIK, İNSANSIZ HELİKOPTERLER GELİYOR BU SENE"

Orman Yangınlarına müdahale konusunda kullanılan yeni teknolojilerin büyük önem taşıdığını kaydeden Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadele bir savaş. Askerler bizim orman teşkilatımız. Yangınla mücadele de aynı savaş taktiklerini gerektiriyor. Teknolojik donanımları ve teçhizatları orman teşkilatımızın kadrolarıyla bunları tanıştırıyoruz ki, fayda sağlayalım. İHA'lar'ı ilk kez 2020 yılında kullanmaya başladık. Avrupa'da ilk biz kullandık. Askeri drone ve İHA'ları hem orman yangınları gözetlemesi hem gece takiplerinde. Şuanda yangın bölgesine gitmeden yangınla ilgili verileri toplayıp sahayı yönetebilecek şekilde. İHA'ları 4'e çıkardık. İnsansız helikopterler geliyor bu sene orman yangınlarının tespiti ve gece kontrol edilmesi için" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DA 8 BUÇUK AYLIK SUYUMUZ VAR"

Büyükşehirlerdeki baraj doluluk oranlarına ilişkin verileri paylaşan Pakdemirli," İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76. 8 aylık suyumuz var. İstanbul, bu seneyi kapatmış durumda. Geçen yıl bu aylarda yüzde 67'iydi. Marmara ve Ege bu kuraklıktan nasibini almadı diyebiliriz. Orada bilakis toparlama gördük. Ankara'da doluluk yüzde 23 görünüyor. Ankara'da 8 buçuk aylık suyumuz var. Ankara'da bu sene problem yaşanmaz. İzmir yüzde 35 orada 15 aylık suyumuz var. İç Anadolu için bazı ek tedbirler alamız gerekebilir" dedi.

Pakdemirli: Marmara Denizindeki müsilajdan etkilenen küçük balıkçı teknelerine destek için Teknelerin büyüklüğüne göre destek miktarını iki katına çıkarıyoruz. Bin TL destek alan 2 bin TL alacak, bin 450 TL destek alan, 2bin 900 lira alacak" dedi.

MÜSİLAJ EYLEM PLANINA İLİŞKİN KONUŞAN PAKDEMİRLİ ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Marmara'daki müsilaj, çok miktarda balıkçı ağının denizlerde kaybolmasına ya da denizden çıkarılamamasına neden oldu. Bu ağların çıkarılması için çalışma yürüteceğiz.

Marmara'da küçük kıyı balıkçısına ödediğimiz destekleme miktarını 2 katına çıkardık. Teknelerin büyüklüğüne göre 2.000 TL - 2.900 TL arasında destek vereceğiz.

Endüstriyel (büyük) balıkçılar için düşük faizli kredi ve borç erteleme çalışması yapıyoruz.

Küçük pelajik balıkların koruma altına aldığımız üreme, beslenme ve büyüme bölgelerini genişletmeyi planlıyoruz. Akademik çalışmalara göre, planktonlarla beslenen hamsi, çaça, istavrit gibi bu küçük pelajik balıklar müsilajın oluşumuna neden olan planktonların azalmasını sağlayacak".

(Hülya Keklik/İHA)

Bakan Pakdemirli'den yetiştiricilere destek müjdesi

Bekir Pakdemirli, Orman Yangınları, Türk Lirası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den yetiştiricilere destek müjdesi - Son Dakika


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