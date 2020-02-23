Bakan Pakdemirli: Deprem bölgesine 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: Deprem bölgesine 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatına başlandı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Deprem bölgesine 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatına başlandı

7 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İran merkezli depremden etkilenen Van'da ahırları zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara yardım için çalışmaların başladığını ve 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatının başladığını söyledi.

Bakan Pakdemirli: Deprem bölgesine 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatına başlandı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İran merkezli depremden etkilenen Van'da ahırları zarar gören ve hayvanları telef olan vatandaşlara yardım için çalışmaların başladığını ve 200 küçükbaş hayvanın sevkiyatının başladığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu, yapılması gereken her şeyin yapıldığını bildirdi. Bakanlık olarak depremde hayvanları telef olan, ahırları yıkılan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlattıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda depremin etkili olduğu Başkale ilçesinin Böğrüpek, Gelenler, Güvendik, Kaşkol, Ömerdağı, Özpınar, Eşmepınar mahallelerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "İlk gelen verilere göre bu mahallelerimizde 193 ahır yıkılmış, 105 ahır ise ağır hasarlıdır. Tespitlerimizde 1916 küçükbaşın ve 109 büyükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. Zarar ziyan tespiti için görevlendirdiğimiz personellerimizin çalışmaları ise devam etmektedir. Yıkılan ahırların yerine kullanılmak üzere Bakanlığımız tarafından bölgeye 6x4 metre büyüklüğünde 30 adet çadır sevk edilmiştir. Ayrıca Van depreminde zarar gören ailelerin hayvan yemi olarak kullanması için TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinden 50 ton yonca otu ve 25 ton saman bölgeye sevk edilmiştir. Yine depremde hayvanları telef olan aileler için 200 baş küçükbaş hayvanın sevkiyatına başlanmıştır."


Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:13 Kaynak: DHA
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