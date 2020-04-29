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Bakan Pakdemirli: "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz,...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek.
Bakan Pakdemirli: "Dijital Tarım Pazarı ile çiftçimiz ürünlerine pazar bulabilecek, tüketicimiz, esnafımız aradığı kalitede ürünü tedarik edebilecek."
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:58 Kaynak: AA
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