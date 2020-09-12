TARIM ve Orman Bakanı Pekir Pakdemirli, koronavirüs salgınının çevirimiçi pazarlama metotlarını açığa çıkardığını belirterek, "Biz bu durumu tarım sektörüne yansıttık ve Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) projesini başlattık. Yalnızca 4 aydır aktif olmasına rağmen DİTAP kapsamında yapılan işlem hacmi 14 milyon doları yani 110 milyon lirayı aştı" dedi.

Bakan Pakdemirli, 'G20 Tarım ve Su Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pakdemirli yaptığı konuşmada kilit konularda gayretle çalıştıklarını ve son G20 toplantısından beri gıda kaybına, israfa ve tarımın dijitalleştirilmesine daha fazla vurgu yaptıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, salgın nedeniyle küresel gıda sisteminin büyük bir stresle yüzleşmek zorunda kaldığını ve gıda zincirinin tamamının da bu durumdan etkilendiğini aktardı. Pakdemirli, "Salgının başlangıcında, gıda sanayisiyle yakın irtibatta olmak, perakende sektörünün stok seviyelerini artırmak ve mevsimlik işçilerin ulaşım ve yaşam koşullarını düzenlemek gibi birçok konuda gerekli önlemleri aldık. Bu önlemler sayesinde Türkiye göreceli olarak yumuşak bir yayılma sürecini deneyimledi" dedi.

'DİTAP'IN İŞLEM HACMİ 110 MİLYON LİRAYI AŞTI'

Bakan Pakdemirli, salgının çevirimiçi pazarlama metotlarını açığa çıkardığını belirterek, "Bu yüzden, biz bu durumu tarım sektörüne yansıttık ve DİTAP projesini başlattık. Yalnızca 4 aydır aktif olmasına rağmen DİTAP kapsamında yapılan işlem hacmi 14 milyon dolara yani 110 milyon lirayı aştı. Salgın, su ile ilgili sorunların dünya nüfusu üzerindeki etkilerini daha da kuvvetlendirdi. Hepimizin bildiği gibi, suyun, aynı zamanda, Covid-19'a karşı alınan güncel önlemler, gelecekteki iyileşme ve toparlanma aşamaları için güçlü bir rolü vardır. Suudi Arabistan kendi başkalığında su ve suyun diğer sektörler arasında sağladığı güçlü bağın altını çizmiştir" diye konuştu.

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- Ankara