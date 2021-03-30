Bakan Pakdemirli: "Diyarbakırlı çiftçilerimize son 19 yılda 23,3 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık"

DİYARBAKIR (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır'da Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarının açılışına katıldı. Diyarbakırlı çiftçileri Kürtçe selamlayan Bakan Pakdemirli, son 19 yılda Diyarbakır'a önemli destekler sağladıklarını, tarım ve orman altyapısını daha da güçlü hale getirdiklerini belirterek, "Diyarbakırlı çiftçilerimize son 19 yılda 23,3 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık" dedi.

Diyarbakır'da düzenlenen Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarının açılışına Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, çiftçi temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuar açılışında konuşan Bakan Pakdemirli, fuarların emeğin, alın terinin, başarının vitrini olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, "Bu nedenle şehirlerimizde açılan tarım ve gıda fuarları, gerek kent ekonomisi gerekse ülke ekonomisi adına büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu tarım fuarının da Diyarbakır'a ve ülkemize, tarım ve ekonomi bakımından katkılarının büyük olacağı aşikardır" diye konuştu.

Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarının, bugüne kadar pandemi nedeniyle iptal edilen fuarlar sürecinden sonra yapılan ilk tarım fuarı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Bundan sonraki diğer fuar süreçleri için de oldukça önemlidir. Bu açıdan bu organizasyonun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bizler de bugün, 101 firma temsilcisinin katılımıyla açtığımız bu büyük fuarda hem madden hem de manen, Bakanlık olarak yanınızdayız" şeklinde konuştu.

Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığını ifade eden Bakan Pakdemirli şöyle konuştu:

"Tarımsal alan bakımından dünyada on 7'nci sıradayız. Ama buna rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk on içindeyiz. Bilindiği gibi geçen yıl, meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde, toplam bitkisel üretimimiz, 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Büyükbaş hayvan varlığımız 2020 yılında 18,2 milyon başa yükselerek, cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Küçükbaş varlığımız ise son bir yılda yüzde 12 artışla 54,1 milyon başa yükselerek, son 30 yılın en yüksek rakamına ulaştı. 2020 yılında yüzde 4,8 büyüyen tarım, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Tarımsal hasılamız ise bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret fazlası ise yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca altını çizerek söylemek istediğim bir husus daha var. 2002 öncesi, destek, neredeyse yoktu ve birkaç müdahale alımı vardı. 2002 sonrası ise artan destekler ve sınırlı müdahale alımı vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında ise hem desteklerde artış, hem de etkin müdahale alımlarını birlikte uyguluyoruz. Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı, zarar ettirmeden yapıyoruz."

"Diyarbakırlı çiftçilerimize son 19 yılda 23,3 milyar lira tarımsal destek verdik"

Son 19 yılda Diyarbakır'a da önemli destekler sağladıklarını, tarım ve orman altyapısını daha da güçlü hale getirdiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diyarbakırlı çiftçilerimize, son 19 yılda 23,3 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal Kalkınma desteklerimiz kapsamında, Diyarbakır'ımıza 164 milyon lira hibe desteği ödedik. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza, Diyarbakır'da özel hassasiyet gösterdik. 180 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık. Son 19 yılda, Diyarbakır için 25,2 milyon Lira yem bitkileri desteği ödedik. Diyarbakır'da toplam alanı, 2,3 milyon dekar olan 3 tarımsal ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık. 75 bin ton hububat ve 450 ton yem bitkisi tohumunu üreticilerimize dağıttık. Son 19 yılda 70 bin hektar arazide çalışma yaparak 30 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yine son 19 yılda Diyarbakır'ımıza toplam 11 milyar Lira yatırım yaparak, 4 içme suyu, 4 baraj, 12 sulama tesisi, 38 arazi toplulaştırma, 58 taşkın koruma tesisi ve 3 HES tesisi olmak üzere 119 tesisi hizmete aldık. Diyarbakır'ın toplam ekonomik sulanabilir arazi varlığının yaklaşık 4 milyon dekar ve Diyarbakır'da 1 milyon 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açmak amacıyla sulama inşaatı ve kalan arazilerin planlama ve projelerini hızla tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece, sulamaya açılacak alanlarla, dekar başına yaklaşık 850 lira gelir artışı sağlanacak. Niyetimiz Diyarbakır'da sulanmadık bir karış verimli toprak bırakmamak."

"18 milyon lira bütçeli ile 4 yeni proje başlattık"

Konuşmasında Bakanlığın bitkisel üretim alanında Diyarbakır'a yapacağı yatırımları da açıklayan Bakan Pakdemirli, bitkisel üretimi geliştirmek ve meraları ıslah etmek için toplam 18 milyon lira bütçeli 4 yeni proje başlattıkları müjdesini verdi. Bakan Pakdemirli, "İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde yüzde 70 hibe ile toplam 171 bin adet badem, fıstık ve ceviz fidanı ile kapama meyve bahçeleri tesis edeceğiz. 22 bin dekar boş bulunan tarım arazisinde, kırmızı mercimek ekimi yapmak suretiyle bu arazileri ekonomiye kazandıracağız. Karacadağ çeltiğini, geliştirmek ve yaygınlaştırmak için ilave 6 bin dekar alanda çeltik ekimi yapacağız. 7 bin dekar alanda Mera Islah ve Amenajman Projesini başlatarak hayvancılık işletmelerimizin kullanımına tahsis edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'a hayvancılık alanında 6 müjde verdi

Diyarbakırlılara hayvancılık alanında 6 yeni proje müjdesini de veren Bakan Pakdemirli, şöyle dedi:

"Tabi malum, Diyarbakır aynı zamanda bir hayvancılık şehri. Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Yoluyla Yaygınlaştırılması Projesiyle bu yıl, dezavantajlı ilçelerde 1 milyon lira bütçe ile üreticilerimizin büyükbaş hayvanlarına ücretsiz suni tohumlama yapacağız ve bu projeyi 3 yıl sürdüreceğiz. Mandalarda ücretsiz suni tohumlama yapmaya hemen başlıyoruz. YÖK işbirliği ile Murrah mandasının suni tohumlama ve embriyo transferi yolu ile yaygınlaştırılması projesine Diyarbakır'da başlıyoruz. Diyarbakır'ı ipek böcekçiliği yatırım programı kapsamına aldık. Bu yatırımları, yüzde 100 hibe ile destekleyeceğiz ve bu kapsamda 10 işletmeye 1 milyon 200 bin lira hibe desteği ödeyeceğiz. Diyarbakır'da ahır-ağıl yapımı ve makine-ekipman alımına şu ana kadar 13,5 milyon lira hibe desteği ödedik. İnşallah bu yıl da ilk defa küçükbaş üreticilerimizin hayvan çadırı alımına yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Ayrıca göçerlerimize anaç koyun-keçi desteğine ilave 2 lira göçer desteği ödeyeceğiz. 3 bin baş Akkaraman ve bin 500 baş Zom koyununu soy kütüğü kapsamına aldık. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başına 100 lira, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere 500 lira destekleme ödemesi yapacağız. Yeni Kırsal Kalkınma Yaklaşımı Projelerimizle çok sayıda sektöre yönelik projeleri destekliyor, insanımıza AŞ ve iş olanakları sağlamaya devam ediyoruz. Diyarbakır'da toplam yatırımı 568 milyon lira, hibe tutarı 260,8 milyon lira olan 391 projeyi destekledik. Bu arada TKDK 10. Başvuru Çağrı İlanına yatırımcılardan çok rağbet görmekteyiz. Bu çağrı kapsamında Diyarbakır için hibe tutarı 100 milyon Lira olacak."

"3,5 milyon adet fidan üreteceğiz"

Diyarbakır'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına da değinen Bakan Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğümüzce bu yıl Diyarbakır'a 17,6 milyon liralık önemli bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız. Böylece yöre halkına tahmini 102 milyon lira ek gelir sağlayacağız. Yine Diyarbakır'da 672 bin adet fidan toprakla buluşturacağız ve 3,5 milyon adet fidan üreteceğiz" diye konuştu.

"Fuarlar, en iyi pazarlama aracıdır"

Son olarak bu fuarın en önemli noktasının, ortak akıl ve kurumların iş birliği ile yapılması olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Sadece maddi değil, manevi olarak da bizler bu fuarın başarıya ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Zira çok iyi biliyoruz ki daha iyisi keşfedilene kadar, fuarlar, en iyi pazarlama aracıdır. Ancak fuarlar birbirlerinin tekrarı değil, birbirlerine lig atlatan, çağ atlatan seviyede olmalıdır. Fuarlar inovatif ürünlerin sergilendiği, katma değerli ürünlerin tanıtıldığı, yukarı çeken, ilham veren, geleceğe dair umut veren, dünya piyasalarını takip eden nitelikte olmalıdır. Bu fuar ile inşallah; ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmiş ve yeni işbirliklerine kapı aralamış olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Diyarbakırlı çiftçileri Kürtçe selamlayarak fuarın açılış kurdelesini kesip, fuar alanında bulunan çiftçilerin sergilediği ürünleri inceledi.

Mezopotamya Tarım Fuarı 30 Mart ile 3 Nisan 2021 tarihi arasından vatandaşların ziyareti için açık olacak. - DİYARBAKIR