Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU - Son Dakika

Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU

19.05.2021 18:16
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU, System.String[]

Son dakika haberlerine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Kavakarası Mahallesi'nde düzenlenen etkinliklerde gençlerle bir araya geldi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Kavakarası Mahallesi'nde düzenlenen etkinliklerde gençlerle bir araya geldi.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekoturizm Eylem Planı kapsamında Muğla Kavakarası'nda hayata geçirilen ekoturizm rotasında incelemelerde bulunmak için bölgeyi ziyaret eden Bakan Pakdemirli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlerle bir araya geldi. Bölgede düzenlenen doğa yürüyüşüne, Bakan Pakdemirli ile birlikte OGM Müdürü Bekir Karacabey, doğasever sanatçı ve sosyal medya fenomenleri katıldı. Gezi sırasında katılımcılara, 65 milyon yıldır bu bölgede yaşam süren Anadolu Sığla ağaçlarının şifa dolu etkileri hakkında bilgi verildi. Gece çadırda konaklayan Bakan Pakdemirli, kamp ateşi başında da gençlerle sohbet etti.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Muğla Çandır ekoturizm rotasını gezmek için teknelerle yola çıktı. Bu sırada etkinliğe katılan gençler, Türk bayrağı açarak 19 Mayıs'ı kutladı. Katılımcılar Muğla Çandır'da ekoturizm için oluşturulan sera, pansiyon ve yöresel stantları da gezerek, doğa yürüyüşü yaptı.

29 İLDE 39 EKOTURİZM ROTASI

Vatandaşların pandemi sürecinde daha iyi koşullarda tatil yapabilmelerini sağlamak, doğa koruma bilincini aşılamak ve her geçen gün daha da büyüyen ekoturizm pastasından pay almak amacıyla Ekoturizm Eylem Planları hazırlayan OGM, 29 ilde belirlenen 39 ekoturizm rotasıyla doğa içinde konaklama, yürüyüş, bisiklet parkurları ile doğal habitatı keşfetme imkanı veriyor. 2021-2025 Ekoturizm Eylem Planı'nı hazırlayan OGM, bu alanları vatandaşlara tanıtmak için 'Yeşil Nefes Turları'nı başlattı. İlki İstanbul Büyükada'dan başlayan 'Yeşil Nefes Turları', Muğla Köyceğiz ve Yalova Termal ekoturizm rotası ile devam etti. Binlerce kişinin takip ettiği sosyal medya fenomenlerinin ve bloggerların da katılımı ile düzenlenen ekoturizm tanıtım turları son olarak Muğla Kavakarası ekoturizm rotasında yapıldı.

Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU
Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU

Bekir Pakdemirli, Köyceğiz, Mayıs, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: ANKARA BAKAN PAKDEMİRLİ, DOĞADA GENÇLERLE BULUŞTU - Son Dakika


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