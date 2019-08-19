Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı.
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Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı.

1 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı.

Bakan Pakdemirli:
Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var."
Muğla, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:48 Kaynak: AA
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Yıldız Tilbe, peş peşe çıkan orman yangınlarına sitem etti
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