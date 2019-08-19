Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı.
1 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:48 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı. Bunların 4'ü aktif olarak bugün devam etti. İkisi Muğla
ikisi İzmir
'de. Bugün İzmir'de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa
ve Buca
'da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar
) yangımız var."
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