Bakan Pakdemirli: "Dünkü Sel ve Afet Durumundan Bir Kızımız Kayıp. Bütün Arama Ekipleri Devletin...
1 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Dünkü sel ve afet durumundan bir kızımız kayıp. Bütün arama ekipleri devletin tüm imkanlarını kullanarak kızımıza ulaşmaya çalışıyor" Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, hortum felaketinin yaşandığı bölgeye geldiANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel ve...
Bakan Pakdemirli: "Dünkü sel ve afet durumundan bir kızımız kayıp. Bütün arama ekipleri devletin tüm imkanlarını kullanarak kızımıza ulaşmaya çalışıyor" Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli, hortum felaketinin yaşandığı bölgeye geldi
ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, sel ve hortum felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:04 Kaynak: İHA
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