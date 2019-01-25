Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli: "Dünkü Sel ve Afet Durumundan Bir Kızımız Kayıp. Bütün Arama Ekipleri Devletin...

Bakan Pakdemirli: "Dünkü Sel ve Afet Durumundan Bir Kızımız Kayıp. Bütün Arama Ekipleri Devletin...

1 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Dünkü sel ve afet durumundan bir kızımız kayıp. Bütün arama ekipleri devletin tüm imkanlarını kullanarak kızımıza ulaşmaya çalışıyor" Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, hortum felaketinin yaşandığı bölgeye geldiANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel ve...

Bakan Pakdemirli: "Dünkü sel ve afet durumundan bir kızımız kayıp. Bütün arama ekipleri devletin tüm imkanlarını kullanarak kızımıza ulaşmaya çalışıyor"
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, hortum felaketinin yaşandığı bölgeye geldi

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel ve hortum felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

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