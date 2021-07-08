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Bakan Pakdemirli: Dünyanın en iddialı projelerine imza atan ülkeyiz (2) - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Dünyanın en iddialı projelerine imza atan ülkeyiz (2)

08.07.2021 19:32
Bakan Pakdemirli: Dünyanın en iddialı projelerine imza atan ülkeyiz (2), System.String[]

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 'AV YASAĞI' AÇIKLAMASITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 'AV YASAĞI' AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Tarihi Taş Han'daki toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle av yasağını uzatmayı düşünmediklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, "Müsilaj ile mücadele biraz sabır da gerektiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın liderliğinde güzel bir çalışma burada yapılıyor. Tabii ki mecliste müsilaj komisyonu da kuruldu. Onunla alakalı da önümüzdeki hafta bakanlığımızdan bir bakan yardımcısı ve bir genel müdürümüzde özellikle bizimle ilgili olan konularla alakalı da bu komisyonuna sunum yapacaklar. Mesele balıklar konusunda geldiği zaman, bize hep bu konu soruluyor. Şu an itibariyle Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesi ile alakalı herhangi bir problem yok. Zaten şu anda av mevsimi açık değil. Yasağın geçerli olduğu dönemdeyiz. Bu av yasağı ne zamana kadar devam ediyor? 1 Eylül'e kadar. Bunun haricinde olta balıkçılığına yani kıyı balıkçılığına şu an Marmara Denizi açık. Buradan tutulan ve avlanılan balıklar özellikle tezgahlarda çok fazla yer almıyor ama yer alsa dahi bunların da yenilmesi ve tüketilmesiyle ilgili herhangi bir problem, bulgumuz şu ana kadar yok. Av yasağının Marmara özelinde devam etmesi konusuyla ilgili henüz bir gereksinim duymuyoruz. Eğer bir gereksinim duyacak olursak, 1 Eylül tarihini belki biraz daha uzatılabilir ama bir gereksinim duymayacağımızı düşünüyorum. Zaten av yasağını 1 Eylül'den itibaren açsak bile Marmara'nın birçok kesiminde büyük gırgır avcılığı yasak. Adalar etrafında mesela yasak. Bu anlamda ben herhangi bir problem olmadığını söylemekle beraber şimdilik de av yasağının uzatılacağıyla alakalı yani mevsimin uzatılacağıyla alakalı bir değerlendirmemiz yok. Gerekirse bu değerlendirmeyi yaparız" şeklinde konuştu.

TEMEL ATMA VE AÇILIŞA KATILDI

Bakan Dönmez ve Pakdemirli Gölpazarı ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından yapılacak olan alışveriş merkezi ile kapalı pazaryerinin temel atma törenine katıldı. Bakanlar daha sonra ise Osmaneli ilçesinde yapımı tamamlanan sebze meyve hali açılışına katıldı.


Bakan Pakdemirli: Dünyanın en iddialı projelerine imza atan ülkeyiz (2)

Bekir Pakdemirli, Av Yasağı, Gölpazarı, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Pakdemirli: Dünyanın en iddialı projelerine imza atan ülkeyiz (2) - Son Dakika


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