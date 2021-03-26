Bakan Pakdemirli, dut ormanı isteyen otizmli çocukları kırmadı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, dut ormanı isteyen otizmli çocukları kırmadı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören otizmli çocuklar, ipek böceği kozasından ürettikleri hediyelik eşyalardan daha fazla üretebilmek için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye okul müdürleri İlknur Tercan ile birlikte mektup yazarak dut ağaçlarından oluşan küçük bir orman istedi. Mektubun kendisine ulaşmasından 1 saat sonra okul müdürüne dönüş yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne talimat vererek, arazi hazırlığı dahil olmak üzere 10 gün içinde 50 adet boylu dut fidanının toprakla buluşturulmasını sağladı.

Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun hemen yanında gerçekleştirilen fidan dikim törenine İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun, İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, Okul Müdürü İlknur Tercan, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, öğretmen, öğrenciler ve velileri katıldı.

Protokolle birlikte 50 adet dut fidanını toprakla buluşturan otizmli çocukların heyecanlı olduğu gözlenirken, törende konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, böyle hayırlı bir işe katkıda bulunma şansına sahip oldukları için başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve okul yönetimine teşekkür ederek, fidanların bakımı ve yetiştirilmesi başta olmak üzere her türlü desteğe her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Okul Müdürü İlknur Tercan da otizmli çocukların, canlıların hayatın bir parçası olduğunu anlamlandırmalarını sağlamak üzere ipek böceği yetiştirerek elde edilen kozaların farklı alanda kullanılabilirliğini göstermek için böyle bir proje başlattıklarını ifade ederek, "Bunun için de çok sayıda dut ağacına ihtiyaç duyuyorduk. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye bir mektup yazdık ve mektubun kendisine ulaşmasından tam 1 saat içinde kendisi bizzat arayıp geri dönüş yapmasından dolayı önce büyük bir şaşkınlık yaşadık. 10 gün içinde hazırlanan ormanlık alanda minik bir dut ormanına sahip olduk" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çocuklar ve protokol üyeleri birlikte fidanları toprakla buluşturdu.