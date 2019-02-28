Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli Düzce'de

Bakan Pakdemirli Düzce'de

37 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Düzce'de ziyaretlerde bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Düzce'de ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve temaslar için kente gelen Pakdemirli, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçi defterini imzalayan Pakdemirli, daha sonra Atatürk Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'ye destek isteyen Pakdemirli, çiftçilik yapan bir vatandaşın kendilerine daha fazla destek verilmesi talebi üzerine, "Mümkün mertebe yapıyoruz, daha da yapacağız. Üreticimiz başımızın tacı. Şu an Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçlarını yapılandırdık. Yüzde 10 ile geriye ödenebilecek şekilde yapılandırdık." diye konuştu.

Pakdemirli, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ile Hamidiye Mahallesi'nde oturan ve 31 Mart seçimlerinde ilk defa oy kullanacak olan Esranur Köroğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, Köroğlu'na fidan hediye edip doğum gününü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:19 Kaynak: AA

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