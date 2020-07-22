Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika
Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı
Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı.
Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı.
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22.07.2020 17:24:20. #1.13#
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