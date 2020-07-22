Bakan Pakdemirli, e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı.

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