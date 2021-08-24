Bakan Pakdemirli: Edremit yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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