Bakan Pakdemirli, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kampüsü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kampüsü'nde incelemelerde bulundu.

"İzmir Adaçayı" olarak bilinen "Salvia Smyrnaea" tohumunun Dr. Bekir Pakdemirli adına gelecek nesillere aktarılması için kayıt tutulması

Bakan Pakdemirli'nin enstitüsü personeliyle sohbet etmesi

Bakan Pakdemirli'nin Arıcılık Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulunması

Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti

12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti