Bakan Pakdemirli, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kampüsü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kampüsü'nde incelemelerde bulundu
09.10.2020 14:13
Bakan Pakdemirli'nin Arıcılık Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulunması Bakan Pakdemirli'nin Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezi'ni incelemesi Bakan Pakdemirli'nin Ulusal Tohum Gen Bankası'nı incelemesi Bakan Pakdemirli'nin enstitüsü personeliyle sohbet etmesi "İzmir Adaçayı"...
Bakan Pakdemirli'nin Arıcılık Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulunması
Bakan Pakdemirli'nin Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezi'ni incelemesi
Bakan Pakdemirli'nin Ulusal Tohum Gen Bankası'nı incelemesi
Bakan Pakdemirli'nin enstitüsü personeliyle sohbet etmesi
"İzmir Adaçayı" olarak bilinen "Salvia Smyrnaea" tohumunun Dr. Bekir Pakdemirli adına gelecek nesillere aktarılması için kayıt tutulması
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kampüsü'nde incelemelerde bulundu.
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