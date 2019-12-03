Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün ve yarın Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6'ncı Tarım Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bakan Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün ve yarın Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6'ncı Tarım Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, bu yıl 6'ncısı yapılacak toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek ve diğer ülke bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

Toplantılarda, üye ülkelerin tarım sektöründeki gelişmeler ile tarım alanındaki iş birliği konuları ele alınacak.

Toplantıya ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilciler de katılacak.

Azerbaycan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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