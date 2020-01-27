Bakan Pakdemirli: "Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: 'Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon...

6 saat önce

Bakan Pakdemirli: "Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal destekler bugün ödenecek.

Bakan Pakdemirli:

Bakan Pakdemirli: "Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal destekler bugün ödenecek."

Malatya, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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