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Bakan Pakdemirli: "Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon...
6 saat önce
Bakan Pakdemirli: "Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal destekler bugün ödenecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:46 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli: "Elazığ ve Malatya'daki çiftçilerimize 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal destekler bugün ödenecek."
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