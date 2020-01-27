Bakan Pakdemirli: "Elazığ ve Malatya'daki üreticilerin tarımsal destekleri bugün ödenecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Elazığ ve Malatya'daki üreticilerin tarımsal destekleri bugün ödenecek' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Elazığ ve Malatya'daki üreticilerin tarımsal destekleri bugün ödenecek"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, deprem felaketinin etkilediği Elazığ ve Malatya'da yaşayan çiftçilerin 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal desteklerini, bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, deprem felaketinin etkilediği Elazığ ve Malatya'da yaşayan çiftçilerin 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal desteklerini, bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ ve Malatya'ya yönelik tarımsal destek ödemelerindeki değişikliğe ilişkin bilgi verdi.

İki ilde bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını belirten Pakdemirli, "Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerin 31 Ocak'ta yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerini bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bu kapsamda Elazığ ve Malatya'daki üreticilere buzağı için 23 milyon lira, yem bitkileri için 6,5 milyon lira, hububat için 3 milyon lira, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) için 700 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 100 bin lira destek ödemesi yapacaklarını kaydetti.

Bekir Pakdemirli, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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