Bakan Pakdemirli elektrikli traktör için tarih verdi - Son Dakika

Bakan Pakdemirli elektrikli traktör için tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin heyecanla beklediği elektrikli traktöre ilişkin, "Elektrikli araçla ilgili birçok hareket var ama elektrikli traktörle ilgili dünyada ilk kıvılcımı biz yaktık. Tahmin ediyorum 100 kadar traktörü hızlı bir şekilde banklardan çıkaracağız.

Bakan Pakdemirli elektrikli traktör için tarih verdi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin heyecanla beklediği elektrikli traktöre ilişkin, "Elektrikli araçla ilgili birçok hareket var ama elektrikli traktörle ilgili dünyada ilk kıvılcımı biz yaktık. Tahmin ediyorum 100 kadar traktörü hızlı bir şekilde banklardan çıkaracağız. İnanılmaz bir talep var. Tüm Türkiye'den olduğu gibi tüm dünyadan böyle bir talep var. Türk çiftçisi dünyadan önce bunları kullanma ayrıcalığına sahip olacak. 2021'e varmadan yapmış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Hülya Keklik'e tarım ve orman sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Aşı ve Anti- serum çalışmalarındaki son gelişmeleri paylaşan Pakdemirli, "Virüs işi aslında bizim işimiz hayvanlarla uğraştığımız için. Veteriner hekimler virüse çok daha yatkın. Türkiye'de 3 tane izolasyon yapıldı. Virüsü belli bir yerin içine koymak. Etrafa yayılmayacak şekilde bunu izole etmek. Sonra bunu etkili hale getirmek ve bunu hayvan denemelerinde kullanmak. Türkiye'de 120 yıllık bir tecrübe var. Sağlık Bakanlığının, TÜBİTAK'ın içinde olduğu çalışma var. Virüslerin hepsini veteriner hekimlerimiz izole etti. Türkiye her konuda olduğu gibi aşı konusunda da iddialı. Ben 3-4 ay içerisinde bir netice alınacağını umuyorum. Hanımı da ben özellikle 'devletin kurumları çalışıyor. Sen de git dedim. Hekimlerinde çalışması lazım. Sen de git gelişmelerden benim bilgim olsun. Bir insanımız daha az vefat etsin' dedim. Hem atlara hem tavşanlara uygulamaya başladık" dedi.

"BURADA ÖNEMLİ OLAN TÜKETİCİNİN PSİKOLOJİSİNİ BİRAZ YÖNETMEKTİ"

Türkiye'de pandemi sürecinde gıdaya erişimde sorun yaşanmamış olmasının alınan tedbirlere bağlı olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Bu iş pandemiye dönmeden önce önlem aldık. Yaklaşık pandemiden bir ay kadar önce çalışmalara başladık. Perakande sektörü, perakende zinciri bunların hepsini topladık. 'Bir salgın olabilir, hazırlık yapmamız lazım. Yurt dışındaki olayların bir benzerinin ülkemizde yaşanma ihtimali var. Stokları artıracaksınız, üretimi artırın, talep artışı olacak' dedik. Marketlerimiz Ramazan için hazırlıklarını yapmaya başlamıştı. Burada önemli olan tüketicinin psikolojisini biraz yönetmekti. Bakıldı her gün markete gidildiğinde ürünler bulunuyor Biz de sadece makarnada birkaç gün eksiklik yaşandı. Kolonya ve hijyen ürününde birkaç eksiklik yaşandı. Bir çok anlamda bizden iyi dediğimiz ülkelerde bu problem yaşandı ama biz bu konuya hazırlıklıyız demiştik. Avrupa'da rafların boşaldığını rafların yerinin dolmadığını gördük" diye konuştu.

"DİJİTAL TARIM PAZARI'NIN ORTAYA ÇIKARACAĞI VERİMLİLİK HERKESİN FAYDASINA OLACAK"

Geçtiğimiz günlerde hayata geçen Dijital Tarım Pazarı'nın detaylarına ilişkin konuşan Pakdemirli, projenin özellikle sözleşmeli tarım noktasında önemli artılar sunacağını belirterek, "DİTAP sözleşmeli üretim alıcı ve satıcının ekim ve dikim zamanından önce konuşup ben bu ürünü ürettiğinde şu kadar fiyata bu ürünü alırım, bu ürünle ilgili gübre, mazot desteği veririm dediğini bir model. Tarım finansmanı sağlanan bir model. Bizim ülkemizde tarımla ilgili büyük başarımız var. Başarının en büyük pay çiftçi üreticiye ait. Gıda sanayinde ilk 10'a giremiyoruz. Gıda sanayinde ilk 20'de bile değiliz. Yurt dışındaki firmalara bir yatırım yap dediğimiz zaman sizde sözleşmeli üretim yok deniliyordu. Bununla ilgili bir yasa tasarısını meclise getirdik. Bunu beklerken DİTAP'ı hayata geçirdik. Dijital Tarım Sistemi hiçbir şeyi ortadan kaldıracak bir sistem değil, halcileri, komisyoncuları. Dijital Tarım Pazarı'nın ortaya çıkaracağı verimlilik herkesin faydasına olacak. Türkiye'deki bitkisel üretimin, hayvansal üretimin yüzde 5 ile 10'unun orada olmasını sağlamak. Bunu sağladığımız oranda enflasyon ile kaygılarımız da bitecek. Tarım Orman Bakanlığının işi bilinenin aksine tarlada başlayıp tarlada bitiyor. Üretmediğimiz bir alanı yönetmeye çalışıyoruz. Hem üreticiye hem tüketiciye hem planmamıza faydası olacak bir sistem. Herkesi koruyan bir sistem" dedi.

"YÜZDE 2 İSRAFIN ÖNÜNE GEÇSEK 10 MİLYAR, YÜZDE 5 GEÇSEK 25 MİLYAR LİRA TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMIŞ OLURUZ"

Dünyada ciddi bir israf olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Gıdayı korumanın çok önemli olduğunu anladık diye düşünüyorum. Bununla ilgili güzel bir takvimimiz var. Toplumda herkesin birbirini teşvik edeceği şekilde zaman zaman yarışmaların olacağı, ciddi bir takvimle bu senenin kalanını doldurarak gıdada israfın önüne geçmeyi planlıyoruz. Yüzde 2 israfın önüne geçsek 10 milyar, yüzde 5 geçsek 25 milyar lira Türkiye ekonomisine katkı sunmuş oluruz bununla isteseniz, köprüler, otoyollar, havalimanları, barajlar yaparsınız. Kampanyamız çok yeni, özellikle sosyal medya üzerinden güzel çağrılarımız olacak. Ev dışı sektörde de birtakım önerilerimiz çağrılarımız olacak" diye konuştu.

"DÜNYAYA KÖTÜ BAKAN, PSİKOLOJİSİ BOZUK, İNSANLAR OLACAK. BU BİZİM HIZIMIZI KESMEZ"

Geleceğe Nefes Projesi ile ilgili eleştirilere cevap veren Pakdemirli, "İstatiksel olarak 100 fidan dikildiğinde bunun 90, 95'i tutuyor. Yüzde 10 civarında bir kayıp oluyor. Ama bunu bilerek dikiliyor. Kasım ayında Ankara'da nasıl ağaç dikersiniz denildi. Ankara'da ÖDTÜ ve Oran'da ormanlar var. Burada tüm bireylerin katılmış olduğu bir hareketi kötülemeye çalışmak, bununla ilgili hayatında bir fidan dikmemiş kişilerin bunları konuşuyor olması üzücü. Dünyaya kötü bakan, psikolojisi bozuk, insanlar olacak. Bu bizim hızımızı kesmez" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SONBAHAR EKİMİNE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "21 ilde yazlık ekimlere müsait bir pencere vardı. Türkiye'de rekolte artıracak tedbirler aldık. Çalışmalar devam ediyor. Covid süreci için değil ama önümüzdeki kış için kullanılabilecek hazine arazilerinin haritasını çıkarıyoruz. Şu an bu envanterle ilgili bu hafta kapanmadan Çevre Şehircilik Bakanlığımızla görüşmeler yapılacak. Ekim dikim yapmak isteyen vatandaşlara bu alanlar tahsis edilecek.Tarım ve gıda konularına tekrar hassasiyetle bakılacağına hayretle bakıyorum. Herkes dedi ki her zaman her an tek geçerli sektör gıda sektörü. Tarıma yeni yeni paydaşlar kazandıralım istedik bizde. Toplumda böyle bir bilinçte oluştu. Bu motivasyon tazeyken hem ekonomiye katkısı hem kendi kendine yeterliliğine bir miktar katkısını sağlamak için hazine arazisi programına başladık. Bunların nasıl dağıtılacağı konusunda önümüzdeki sonbahar ekimine yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

"TÜRK ÇİFTÇİSİ DÜNYADAN ÖNCE TRAKTÖRÜ KULLANMA AYRICALIĞINA SAHİP OLACAK"

Türkiye'nin her alanda iddialı bir ülke olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Elektrikli araçla ilgili birçok hareket var ama elektrikli traktörle ilgili dünyada ilk kıvılcımı biz yaktık. Bizim TAGEM enstitümüz bu konudaki testleri yaptı. Traktör dört dörtlük. Önemli olan bunu srri üretime geçirebilmek. Seri üretimle bir bankayla beraber prototip yapan firma ortak oldular. Tahmin ediyorum 100 kadar traktörü hızlı bir şekilde banklardan çıkaracağız. İnanılmaz bir talep var. Tüm Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyadan böyle bir talep var. Çiftçiye sorsak en büyük gider kalemi yakıt diyecek yüzde 90 oranında yakıtı azaltan endüstriyel bir makine yaptık. İnşallah seri üretimle beraber çiftçimizle buluşacak. Türk çiftçisi dünyadan önce bunları kullanma ayrıcalığına sahip olacak. 2021'e varmadan yapmış olacağız biz TİGEM olarak 10 tane sipariş verdik. Test yapmış olacağız bu süreçte" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİMİZ İÇİN BUGÜNKÜLERİN 5 MİSLİNİ VERSEK YİNE AZDIR"

Destekler konusundaki eleştirileri değerlendiren Bakan Pakdemirli, "Üreticimiz için ne versek azdır. Üreticimiz için bugünkülerin 5 mislini versek yine azdır. Bugün itibariyle tarımla ilgili hükümet nezdinde bilinç yüksek seviyededir. Desteklerimiz 12 kat artmış. Geçen yıldan bu yana yüzde 36 arttı. 16 milyardan 22 milyara çıkarttık. Onların en başta avukatı benim yeterli mi değil. Ne zaman biz cumhurbaşkanımıza gitsek üretici çiftçi ile ilgili Cumhurbaşkanımız üreticiyi üzmeyin talimatı veriyor. Bütün bunların imkanlar dahilinde olduğunu da söylememiz lazım. AK Parti'den önce finansman yoktu. Destek yoktu alım garantisi vardı. Alım garantisini de getirdik. Hem destek hem alım garantisi var. Geçen yıl itibariyle iddia ederek söylüyorum hiçbir üründe problem bırakmadık. 2018'e geldiğimizde vardı. Bu hükümet sistemi başarısıdır. Pandemiye rağmen hasat zamanından önce fiyatları açıkladık. Üreticimizi menün edecek fiyatları açıkladık. Bu fiyat politikamız devam edecek. Hükümet bizim başımızın tacı. Üreticimiz korkmasın, moralini bozmasın, üretmeye devam etsin" şeklinde konuştu.

(Hülya Keklik - Derya Yetim - Erdinç Türkcan/İHA)

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli elektrikli traktör için tarih verdi - Son Dakika

Son Dakika

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