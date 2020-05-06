Bakan Pakdemirli, Erzurum tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli, Erzurum tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Bakan Pakdemirli, Erzurum tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen haftadan bu yana Dijital Tarım Pazarı'na 4 binde fazla çiftçinin kayıt olduğunu belirterek, "Erzurum'daki ilgililerin de DİTAP ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, sisteme bir an önce dahil olmasını istiyorum.

Bakan Pakdemirli, Erzurum tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen haftadan bu yana Dijital Tarım Pazarı'na 4 binde fazla çiftçinin kayıt olduğunu belirterek, " Erzurum'daki ilgililerin de DİTAP ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, sisteme bir an önce dahil olmasını istiyorum." dedi.

Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" buluşmaları etkinliğine katılarak, tarım ve orman sektör temsilcileriyle görüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde pek çok sektörde olduğu gibi tarım alanında da işlerin durmadığını belirten Pakdemirli, üretici, yetiştirici ve çiftçilerle eskisinden daha çok, daha yoğun çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Pakdemirli, salgının bölgesel değil küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak, süreç bittiğinde tarımsal alanda kazananın, aklını, zekasını, sermayesini, toprağını iyi kullananların ve üretmekten korkmayanların olacağını dile getirdi.

"Gıda arz güvenliğimiz ile ilgili bir sıkıntı yok"

Salgınla birlikte öncekilere benzemeyen, değişik bir arz-talep ilişkisinin oluştuğunu ifade eden Pakdemirli, "Dolayısıyla bizim bu üretim ve tedarik sürecinde çok etkin olmamız gerekiyor. Üreticilerimizin geçim kaynakları, tüketicimizin de yaşam kaynakları dengesini çok iyi planlamamız gerekiyor. Salgın nedeniyle de gıda arz güvenliğimiz ile ilgili bir sıkıntı yok. Perakende zincirlerini doğru ve stratejik yönlendirmemiz sayesinde yurt dışındaki market manzaralarını ülkemizde görmedik." diye konuştu.

"Üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi de kollayacağız"

Pakdemirli, bakanlık bünyesinde kurulan "Ürün masaları" ile 50'ye yakın ürünün hasat, rekolte, gümrük vergileri, ithalatı, ihracatı ve yeterliliği gibi birçok konuyu yakından takip etiklerinin altını çizerek, "Bu şekilde elde ettiğimiz veriler, yurt içinde arz-talep ve ürün-fiyat dengesini bozmayacak şekilde ihracat ve ithalat politikalarımızın belirlenmesinde etkili oluyor. Her zaman dediğim gibi, üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi de kollayacağız." dedi.

Sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması çalışmalarındaki ilk adımı olan Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtımını geçen hafta gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda DİTAP'ın önemli bir ayağı olan Sözleşmeli Tarım Platformu ile üreticileri, kooperatifleri, birlikleri, sanayicileri, halcileri, tüketim sektörünü, tarım danışmanlarını, bankaları, sigortacıları ve diğer tüm paydaşları bir araya getireceklerini kaydetti.

Pakdemirli, DİTAP ile Erzurumlu çiftçinin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabileceğini, tüketicinin ve esnafın ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebileceğine değinerek, "Yani küçük işletmeci, büyük sermaye sahiplerinin gücü altında ezilmeyecek. Geçen haftadan bu yana Dijital Tarım Pazarı'na 4 binde fazla çiftçimiz kayıt oldu. Erzurum'daki ilgililerin de DİTAP ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, sisteme bir an önce dahil olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Tarımsal üretimin her alanına ilişkin eğitim vermek ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Uzaktan Eğitim Portalını faaliyete aldıklarını anlatan Pakdemirli, portal ile bitkisel üretimden hayvansal üretime, toprak, su, gübre ve gıda güvenliğinden el sanatlarına, yani tarıma ve ormana dair, hemen hemen her konudaki eğitim ve bilgilendirme videolarına ulaşılabileceğini belirtti.

"Erzurum üretim kapasitesini artırmalı"

Pakdemirli, Erzurum'un, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde birçok yatırım seçeneği sunan, potansiyeli yüksek, stratejik bir şehir olduğunu vurgulayarak, ülkenin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan kentin üretim kapasitesini daha da artırması gerektiğini söyledi.


Erzurum'un son 18 yılda bitkisel üretim değerini 4,3 kat artışla 732 milyon liraya yükselttiğine işaret eden Bakan Pakdemirli, hayvansal üretim değerini de yaklaşık 12,5 kat artışla 7,1 milyar liraya çıkardığının altını çizdi. Pakdemirli Erzurum'un 7,8 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Türkiye'de 15. sırada yer bulduğunu aktardı.

Konuşmasında Bakanlığına bağlı diğer kurumların yaptığı yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:


"Erzurum'a bu yıl, Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında, 560 bin lira bütçe ile 50,5 ton yem bitkisi tohumu veriyoruz. Aziziye ilçemize, 1 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu daha kazandırmış olacağız. I. Etap uygulamasına geçtiğimiz yıl başladığımız Süt Üretiminde Soğuk Zincir Kurulması Projesi'nin 8,5 milyon lira bütçeli II. Etap uygulamasına başlıyoruz. IPARD 8. Başvuru Çağrısında, Erzurum'dan toplam yatırım tutarı 8 milyon lira olan 4 projeyi hayata geçiriyoruz."

Pakdemirli, ormancılık faaliyetleri kapsamında ise Erzurum'da 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirerek, ayrıca 3,5 milyon fidan üreteceklerini ve 130 dekar alanda 15 bin fidan dikerek bal ormanı oluşturacaklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra Erzurum'daki sektör temsilcilerinin taleplerini dinleyerek sohbet etti.

Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:52 Kaynak: AA


Son Dakika

Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor 11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı Metropollere saldırı hazırlığındaki terörist kilolarca patlayıcıyla yakalandı         
20:50
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı         
20:34
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti         
20:04
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı         
19:56
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu         
19:42
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı         
19:30
"Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız         
19:20
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor         
19:14
Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı         
19:13
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi         
19:10
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi         
19:07
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var         
19:03
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni         
18:38
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak         
18:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur         
18:14
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi         
18:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır         
17:50
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli         
17:47
Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı Mevsimlik işçiler, yevmiyelerini vermeyen tarla sahibinin iş yerini bastı! 4 kişi bıçaklandı         
17:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı         
17:39
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı         
17:28
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:28
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu         
17:28
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil         
17:20
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti         
17:18
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti         
17:08
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti         
17:06
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu         
16:53
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2020 21:03:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pakdemirli, Erzurum tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]