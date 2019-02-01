Bakan Pakdemirli Esnafı Ziyaret Etti
12 dakika önce
Bakan Pakdemirli esnafı ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'ye has ürünlerin tadına baktıDENİZLİ - Bir dizi programlara katılmak üzere Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, esnafı ziyaret etti.
Bakan Pakdemirli esnafı ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Denizli
'ye has ürünlerin tadına baktı
DENİZLİ - Bir dizi programlara katılmak üzere Denizli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, esnafı ziyaret etti.
Cuma namazının ardından Bayram yerinde bulunan esnafı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşlar ile sohbet etti. Bekir Pakdemirli, Denizli'ye has ürünlerin tadına bakmayı ihmal etmedi. Bakan Pakdemirli, esnaftan ürünler hakkında bilgi aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
ile AK Parti Denizi Milletvekilleri de Bakan Pakdemirli'ye eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:34 Kaynak: İHA
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