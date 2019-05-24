Bakan Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi'ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi'ni ziyaret etti.



Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen "38. Kuru Yemiş ve Kuru Meyveler Kongresi"ne katılmak üzere Amerika'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Florida Uluslararası Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversite ziyareti kapsamında Bakan Pakdemirli başkanlığındaki Türk heyeti ile Fakülte ve Global İlişkilerden Sorumlu Yardımcı Dekanı Meredith Newman'ın başkanlığındaki heyet üniversite kampüsünde bir toplantı yaptı.



Toplantıda, Florida Uluslararası Üniversitesi'nin, bilhassa tarım ve tarım teknolojileri konularındaki çalışmaları hakkında bilgi alınarak, ikili işbirliği yapılabilecek konular hakkında istişarede bulunuldu. Yapılan istişareler sonucunda ise Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Enstitüleri ile Florida Uluslararası Üniversitesi arasında doktora eğitimi seviyesinde işbirliği yapılması hususunda mutabık kalındı.



Üniversitede yapılan toplantının ardından Miami Gardens Mescit'te Cuma namazını kılan Bakan Pakdemirli, Cuma namazı için orada bulunan Müslüman toplumu selamlayarak, Ramazanlarını kutladı. Bakan Pakdemirli, ayrıca burada Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var

Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu

Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada

Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu