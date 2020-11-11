Bakan Pakdemirli: "Orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,7 milyon hektar alana ulaştırdık" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,7 milyon hektar alana ulaştırdık. Ülkemizi dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler ligine çıkarttık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 81 il ile dost ve kardeş ülkelerde milyonlarca fidan toprakla buluştu. Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla Milli Ağaçlandırma Günü'nü ilk defa hem milli hem de milletlerarası bir katılımla kutladıklarına vurgu yaparak, "Katılımları ve katkıları için 60'a yakın dost ve kardeş ülkeye gönül dolusu selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.

"Son 18 yılda ormancılık faaliyetlerinde gurur veren çalışmalara imza attık"

Son 18 yılda ormancılık faaliyetlerinde gurur veren çalışmalara imza attıklarının altını çizen Pakdemirli, "Son 18 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak, 5,4 milyon hektar alanda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Diğer bir deyişle, Bosna-Hersek kadar büyük bir alanı ağaçlandırmış olduk. Orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,7 milyon hektar alana ulaştırdık. Ülkemizi dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler ligine çıkarttık. Hayata geçirdiğimiz 5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Projemizle orman köylümüze yılda 8 milyar lira ilave gelir sağladık. Geçen yıl başlattığımız 1000 Köyde 1000 Adet Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi Projesi ile 400 köyümüzde orman köylümüze gelir getiren yeni alanlar açtık. Odun endüstrisi 2018'e kadar ortalama yılda 2 milyar dolar cari açık verirken, 2019 yılında 265 milyon dolar cari fazla veren seviyeye çıkardık. 2020 hedefimiz ise 1 milyar dolar ihracat fazlası vermektir" açıklamasını yaptı.

"Bitki figürleri ile oluşturulan Türkiye haritası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi"

Yanan ormanlardan 40 kat daha fazla alanı ağaçlandırdıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 2 yıl içinde orman yangınlarına müdahale süremizi 15 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Bu yıl, orman yangınlarında ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık. Fidan üretimimizi 18 yılda 5 kat artırarak ortalama 350 milyon fidana çıkardık. 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projemizle iİlk ve ortaokulda okuyan 10 milyon öğrencimizin kendi adına bir fidan dikmesini sağladık. ve bugün de bulunduğumuz işte bu alanda bitki figürleri ile muhteşem bir Türkiye haritası oluşturarak, bir başka rekora daha imza attık. 21 bin 826 metrekarelik alanda 452 bin 23 fidan ile oluşturduğumuz Türkiye haritası, kendi alanında dünyanın en büyük haritası olarak Guinness tarafından tescil edildi. Hedefimiz yeni rekorlarla 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olacaktır."

"Tüm dünyayı fidan dikme seferberliğimize davet ediyoruz"

Geçtiğimiz yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini hatırlatan Pakdemirli, "Yine sizin liderliğinizde ve halkımızın da teveccühleriyle geçen yıl bugün, 'Geleceğe Nefes' kampanyamızla tarihi bir fidan dikme seferberliği gerçekleştirdik. Hedefimizi 11 milyon fidan olarak belirlemiştik. Ancak aziz milletimizin topyekün sahiplenmesiyle büyük ve anlamlı bir seferberliğe imza attık. ve 13 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 1,2 milyon vatandaşımızla 13,8 milyon fidanı vatan toprağıyla buluşturduk. Aynı gün Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunu, Çorum'da 1 saatte 303 bin 150 fidan dikerek Türkiye adına tescil ettirdik ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş olduk. Diğer bir ifadeyle ülkemizin 10 bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çevrelemiş olduk. Hamdolsun, geçen yıl diktiğimiz fidanların yüzde 95'i vatan toprağına sımsıkı tutundu. Yüzde 5'lik fidanın yerine de yeniden dikim yapıldı. İşte edindiğimiz bu büyük başarı ve aldığımız güzel geri dönüşlerle bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' diyerek, tüm dünyayı fidan dikme seferberliğimize davet ediyoruz" dedi.

"Geleceğe can verecek dünyaya nefes olacağız"

"Sadece ülkemizde değil, 60'tan fazla ülkenin temsilcisiyle beraber inşallah geleceğe can verecek, dünyaya nefes olacağız" diyen Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde pandemi tedbirlerine uyarak, bütün il ve ilçelerimizde binden fazla lokasyonda fidanlarımızı hep birlikte toprakla buluşturacağız. Bu vesileyle başta Milli Ağaçlandırma Günü'nü bizlere hediye ettiğiniz ve ormancılık çalışmalarında bize güç verdiğiniz için zat-ı devletlerinize, şahsım ve milletimiz adına teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi. - ANKARA