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Bakan Pakdemirli: "Geleceğin tarımını hep birlikte yazacağız"
6 saat önce
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:47 Kaynak: AA
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi
Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
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