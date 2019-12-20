Bakan Pakdemirli: "Geleceğin tarımını hep birlikte yazacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Geleceğin tarımını hep birlikte yazacağız' - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Geleceğin tarımını hep birlikte yazacağız"

6 saat önce

Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi

Bakan Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

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Bakan Pakdemirli: Geleceğin tarımını hep birlikte yazacağız

Bekir Pakdemirli, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:47 Kaynak: AA
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