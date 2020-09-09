Bakan Pakdemirli: Gençlerimize ve kadın çiftçilerimize, yüzde 50 hibe desteği hayırlı olsun - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük aile işletmeleri kapsamında, gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini belirterek, yüzde 50 hibe müjdesi verdi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de tarımsal işletmelerin büyük bölümünü oluşturan küçük aile işletmelerinin büyük işleme tesisi oluşturmak için ekonomik güçlerinin yeterli olamadığını belirterek, bu kapsamda özellikle gençleri ve kadınları destekleyerek bu işletmelerin pazardaki paylarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda hibe müjdesi veren Bakan Pakdemirli, "Kırsal Kalkınma yatırım destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte ve benzeri), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bunun için yeni dönem Cumhurbaşkanlığı kararını Temmuz ayında çıkardık." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli, yüzde 50 hibede öncelik tanınacak alanları da örnekleyerek şunları kaydetti:

Genç ve kadın olması, kırsal da yaşıyor olması ve birincil tarım ürünlerini işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürecek küçük ölçekli tesis kurmak istemeleri. Örnek işletmeler; Salamura yaprak tesisi, Bal İşleme ve Paketleme Tesisi, Sebze Meyve Kurutma Tesisi, İstiridye Mantarı Üretim Tesisi ve benzeri."

Bakan Pakdemirli, ayrıca 4 ilde ( Mardin, Düzce, İzmir, Amasya) pilot olarak uygulanan Uzman Eller Projesi'ni yeni dönemde 81 ile yayacaklarını da belirtti.

Haber: ANKARA, -