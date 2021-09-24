Bakan Pakdemirli: Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

İZMİR'de Küçük Menderes Havzası Tarım ve Orman Sektör Buluşması'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışın hem üreticiyi hem de tüketiciyi etkilediğini belirtip, çözümü için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bakan Pakdemirli, bu noktada sözleşmeli üretime vurgu yapıp, hem tüketiciye hem üreticiye hem de devlete fayda sağlayacağını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret için İzmir'e geldi. Bayındır'da ilçe başkanları ile bir araya gelen Bakan Pakdemirli ardından Bayındır Kültür Merkezi'nde düzenlenen Küçük Menderes Havzası Tarım ve Orman Sektör Buluşması'na katıldı. Burada, çiftçilerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, çiftçilerin beklentilerini dinleyerek basına kapalı bölümde çiftçilerin sorularını yanıtladı. Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli katıldı. Bakan Pakdemirli, küresel belirsizlik, ihracat yapılan ülkelerdeki iklim kaynaklı üretim azalışı, girdi maliyetlerinin de stok endişeleri ile birleşince maliyet konusunda artışın söz konusu olduğuna dikkati çekip, "Bu, üreticiyi etkilediği gibi tüketiciyi de etkiliyor. Gıda fiyatlarındaki artış için Gıda Komitemiz ve Ekonomik Koordinasyon Kurulumuz başta olmak üzere çözüm çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle konulan, konuşulan ve yapılan teşhislerin hepsinde doğruluk payı vardır ama bazıları biraz yüzeysel. Artık bizim yapısal bir şey yapmamız, yeni bir sayfa üzerinden bu işi götürmemiz lazım" açıklamasında bulundu.