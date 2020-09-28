Bakan Pakdemirli "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyasını dünyaya tanıtacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl ilki gerçekleştirilecek "29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenencek etkinlikte, "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyasını tanıtacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyada milyonlarca insanın açlıktan hayatını kaybederken, bir yandan da tonlarca gıdanın çöpe atıldığı belirtildi.

Özellikle salgın sürecinde gıdaya olan arzın artması ve küresel ekonomideki gerilemenin, ilerleyen süreçte gıda daralmasına da neden olabileceğinin kaydedildiği açıklamada, bu kapsamda toplumsal bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığının, gıda kayıpları ve israfıyla mücadeleyi uluslararası gündeme taşımakta öncü bir rol üstlendiği vurgulandı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde gerçekleştirdiği "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyası ile ulusal ve uluslararası ölçekte yeni bir girişim başlatıldığı anımsatılarak, şu ifadeye yer verildi:

"Kampanyanın hazırlık aşamasında tüm paydaşlarımızın katkılarıyla ilk defa 'Türkiye'nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı' oluşturularak kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıca, konunun uluslararası boyutunun önemi doğrultusunda ve ülkemizin katkılarıyla da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen karar ile 29 Eylül 'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' olarak ilan edildi. Bu kapsamda yarın ilki kutlanacak olan etkinliğe, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuşmacı olarak katılacak ve 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' kampanyamızı dünyaya tanıtacak."

Söz konusu etkinliğin FAO Genel Merkezinin organizasyonunda yarın Türkiye saati ile 17.00'de çevrimiçi ve İngilizce olarak gerçekleştirileceğinin belirtildiği açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mesajları ile başlayacak toplantıya, FAO Genel Direktörü QUDongyu, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Arjantin Tarım Bakanı Luis Basterra, San Marino Dışişleri Bakanı Luca Beccari, Andorra Dışişleri Bakanı Maria Ubach Font, IFAD Başkanı Gilbert F. Houngbo, Danimarka Çevre Bakanı Tejs Binderup, Dünya Gıda Komitesi İcra Direktörü David Beasley ve birçok ülke yöneticisi katılacaktır." ifadesi kullanıldı.