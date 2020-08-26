Bakan Pakdemirli, Giresun'da ekskavatör kullandı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşkın felaketinin yaşandığı Giresun'da ekskavatör kullanarak selin getirmiş olduğu rüsubatı temizledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ve çalışmaları yakından takip ederek koordine eden Bakan Pakdemirli, felaketin vurduğu Doğankent ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün rüsubat altında kalan bir iş makinesini çıkarma çalışmalarına yardım eden Bakan Pakdemirli, ekskavatör kullanarak selin getirmiş olduğu rüsubatı temizledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ GİRESUN - DHA)-