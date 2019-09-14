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Bakan Pakdemirli gösteri uçağıyla uçuş yaptı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4'üncüsü düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösteri 2019" etkinliğinde pilotluğunu Lee Proudfoot'un yaptığı Ferocious Frankie isimli P-51D Mustang model özel gösteri uçağıyla Türk havacılığına destek vermek amacıyla uçuş yaptı.

Bakan Pakdemirli gösteri uçağıyla uçuş yaptı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4'üncüsü düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösteri 2019" etkinliğinde pilotluğunu Lee Proudfoot'un yaptığı Ferocious Frankie isimli P-51D Mustang model özel gösteri uçağıyla Türk havacılığına destek vermek amacıyla uçuş yaptı.

Pakdemirli, etkinliği yürüten Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi yetkililerinden bilgi aldıktan sonra, 2 gün sürecek programda gösteri yapacak uçakları beraberindeki heyetle inceledi.

Pilot babası merhum Ekrem Pakdemirli gibi kendisinin de pilot lisansı olan Bakan Pakdemirli, farkındalık oluşturmak ve havacılığı sevdirmek amacıyla katıldığı programda teklif edilen uçakla 15 dakika boyunca gökyüzünde kaldı.

Öte yandan Pakdemirli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivalinde de bulunacağı öğrenildi.

Bekir Pakdemirli, Sivrihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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