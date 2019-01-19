Bakan Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı ile Görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Onyoti Adigo Nyikwakne ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Onyoti Adigo Nyikwakne ile görüştü.



Almanya'da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Onyoti Adigo Nyikwakne ile Türkiye Büyükelçiliğinde görüştü.



Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve tarım politikaları konuşuldu. - BERLİN

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