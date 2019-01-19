Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı ile Görüştü

Bakan Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı ile Görüştü

1 saat önce

- Bakan Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı ile görüştüBERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Onyoti Adigo Nyikwakne ile görüştü.

- Bakan Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı ile görüştü

BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Onyoti Adigo Nyikwakne ile görüştü.
Almanya'da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güney Sudan Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Onyoti Adigo Nyikwakne ile Türkiye Büyükelçiliğinde görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve tarım politikaları konuşuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:34 Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Güney Sudan, Güncel
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