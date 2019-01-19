Son Dakika Haberleri: Bakan Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı ile Görüştü

Bakan Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı ile Görüştü

39 dakika önce

- Bakan Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı ile görüştüBERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile görüştü.

- Bakan Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı ile görüştü

BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile görüştü.
Almanya'da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile Türkiye Büyükelçiliğinde görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve tarım politikaları konuşuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:54 Kaynak: İHA

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