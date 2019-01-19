Bakan Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı ile Görüştü
39 dakika önce
- Bakan Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı ile görüştüBERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile görüştü.
- Bakan Pakdemirli, Gürcistan
Tarım Bakanı ile görüştü
BERLİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Gürcistan Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile görüştü. Almanya
'da düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin
'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile Türkiye
Büyükelçiliğinde görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve tarım politikaları konuşuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:54 Kaynak: İHA
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