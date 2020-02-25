Bakan Pakdemirli, Hakkari'de toplantıya katılıp, denetim sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli, Hakkari'de toplantıya katılıp, denetim sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, Hakkari'de toplantıya katılıp, denetim sonuçlarını açıkladı

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hakkari'de gerçekleştirilen Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na katıldı.

Bakan Pakdemirli, Hakkari'de toplantıya katılıp, denetim sonuçlarını açıkladı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hakkari'de gerçekleştirilen Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli 6 günlük denetim sonuçlarını açıkladı.

Hakkari Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet,  Vali İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Hakkari'de gerçekleştirilen yatırımlara değinerek 17 Şubat tarihinde ikincisi başlatılan ve 6 gün süren seferberlik kapsamında 82 bin 623 işletmenin denetlendiğini açıkladı.

82 BİN İŞLETME DENETİMDEN GEÇTİ

Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla 17 Şubat'ta ikincisi başlatılan ve 7 binden fazla denetçi ile gerçekleştirilen ikinci seferberlik kapsamında ise 82 bin 623 işletme denetimden geçtiği belirtildi. İlkinde olduğu gibi yine eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen denetimlerle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhaneleri denetime tabi tutuldu. Vatandaşların gıda güvenliği hususunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattını aramaları gerektiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli; "İkincisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık. Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi. Yine bu denetimlerde 695 numune alındı. Olumsuzluk tespit ettiğimiz işletmelere gereken cezai yaptırımları uyguladık. Seferberliğin tamamlanması dolayısıyla kimsenin artık denetim yapılmayacak gibi bir düşünceye kapılmaması gerektiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli "Ekiplerimiz her zaman alanda olacaklar ve bu denetimlerini sürdürecekler. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Gıdada sahtekarlığa asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, soru cevap şeklinde devam etti. Toplantının sonunda çiftçilere ve misafirlere yemek ikramında bulunuldu.


Bekir Pakdemirli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
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