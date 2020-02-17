Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -1 - Son Dakika

Bakan Pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -1

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İstanbul Havalimanı'nda taksiler için yeni dönem! "En Taksi" uygulaması hayata geçirildi

Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti

Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek