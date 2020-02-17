Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -1 - Son Dakika

Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -1

6 saat önce

Bakan Pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -1.

Bakan Pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -1

Bakan pakdemirli, halk sağlığı ve gıda güvenliği seferberliği programı sonrası konuştu -1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:15 Kaynak: DHA
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